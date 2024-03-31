TFF'den hakem kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son zamanlarda sık sık yaşanan hakem hataları nedeniyle sürpriz bir karar aldı.
Hakemlerin eğitimi konusundaki sıkıntılar nedeniyle TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile yollarını sezon sonunda ayıracak. TFF Hugh Dallas’tan boşalan danışmanlık görevine şu anda FIFA Direktör Hakemliği görevini yürütmekte olan efsane hakem Massimo Busacca’yı getirecek.
İsviçreli yıldız isim 2009 yılında ”Dünyanın En İyi Hakemi” seçilmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.