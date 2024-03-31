DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alın

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğünün tespiti üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İddiaların aksine, 'Tercih' veya 'Evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Seçim süreciyle ilgili yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, manipülasyon kampanyalarına paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: TRT Haber