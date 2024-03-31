Başiskele seçmeni sandığa koştu

Başiskele’de seçmenler oylarını kullanmak için okullara akın etti. Levent Kırca Oya Başar Ortaokulu, Levent Kırca Oya Başar İlkokulu ve Yeniköy Hayat İlkokulu'nda seçmen hareketliliği geçen sene ki yoğunluktan pek de farklı değil. 85 bin 212 seçmen, 263 sandığın olduğu Başiskele yoğunluğu oy kullanma işleminin başladığı ilk dakikalardan bu yana yaşıyor. Belediye Başkan adayları oy kullanılan okulları ziyaret ederek seçmenle bir araya geliyor.