Görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.