Askere hakaret eden DEM'liler gözaltına alındı

Vatani hakkını yerine getirerek oy kullanmaya giden kahraman Türk askerine “Kölesiniz siz köle”, “Hırsızlar”, “Onursuzlar” ve “Onursuz haysiyetsizler” diye hakaretler yağdıran DEM Partililer kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Göz altına alınma sırasında küçük bir arbede yaşandı. Gözaltına alınan DEM'lilerin hakaretlerine devam ettikleri görüldü.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.