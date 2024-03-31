Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü oyunu kullandı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, eşi ile birlikte oyunu kullandı. İzmit Karabaş Mahallesi'nde Ulugazi İlkokulu'nda bulunan 1098 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sadettin Hülagü, okuldaki sandık görevlileriyle de sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Hülagü, sosyla medyada yaptığı açıklamada, "Ulugazi İlkokulu'nda eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesini, birlik ve beraberliğimize nişane olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi