Gelecek Partisi İlçe Başkanı Oyunu Kocaman’a verdi

GELECEK-SP İTTİFAK YAPTI

14 Mayıs'taki genel seçimde 6’lı masanın ortağı olan Gelecek Partisi, Millet İttifakı ile birlikte hareket etmişti. Genel seçim kaybından sonra masa dağıldı. Gelecek Partisi ile Saadet Partisi CHP listelerinde kazandıkları toplam 20 milletvekili ile ittifak yaparak TBMM’de grup kurdu.

AK PARTİ’YE DESTEK VEREN

İLK İLÇE BAŞKANI OLDU

Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emel Oruç, 31 Mart yerel seçim öncesinde partisi tarafından Kartepe Belediye Başkan Adayı yapılmak istendi. Oruç, adaylık teklifini geri çevirdi. Gelecek Partisi, Kartepe ilçesinde aday çıkartmayınca ilçe başkanı Oruç, sürpriz bir karar alarak yerel seçimde AK Parti Adayı Mustafa Kocaman’a destek vereceğini açıkladı. Oruç’un bu açıklamasından sonra Türkiye genelinde birçok il ve ilçede de Gelecek Partisi AK Parti adaylarına destek açıklamalarında bulunmuştu.

OYUNU KOCAMAN’A VERDİ...

Kartepe ilçesinde seçim sürecinde AK Parti Adayı Mustafa Kocaman için çalışan, programlar düzenleyen ve oy isteyen Oruç, bugün gerçekleyen seçimde de oyunu Mustafa Kocaman’a verdiği açıkladı. Gazetemize konuşan Oruç, “Kartepe teşkilatı olarak seçim öncesinde bir karar aldım. Türkiye’deki partimizin AK Parti’ye destek vereceğini açıklayan ilk ilçe olduk. Ardından birçok il ve ilçe aldığım kararı aldı ve AK parti adaylarına destek verdi. Kararımın arkasında durdum ve oy pusulalarında AK parti hanelerine mührü bastım. Vicdanen doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. AK Parti Kartepe Teşkilatına hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi