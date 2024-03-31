Sipariş arasında oyunu kullanmaya geldi

KÖRFEZ’DE SANDIKLAR KURULDU

31 Mart yerel seçim heyecanında Körfez’de öğleden sonra yoğunluk yaşandı. İlçe genelinde 130 bin 631 seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken 399 sandık kuruldu. Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, 13.30 itibariyle Kent Emlak Konut İlk ve Ortaokulu 1336 nolu Sandıkta oyunu kullandı. CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı oyunu Körfez Petkim Ortaokulu 1293 numaralı sandıkta oy kullandı. Balıkçı sandıkları gezerken Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Erkan Küçükdemirler ile karşılaştı. İkili birbirlerine başarılar dilerken fotoğraf çektirdi. İYİ Parti adayı Azmi Cihat Hatiopğlu da oyunu Körfez Hedise Evyap İlkokulu’nda kullandı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE OYUNU KULLANDI

İlk kez bir yerel seçimde oy kullanma hakkına sahip olan 22 yaşındaki Süleyman Yıldırımer Körfez Petkim Ortaokulu 1305 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırımer, “Bizi yönetecek belediye başkanından gençler için etkinlikler” istiyoruz dedi. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Körfez’de de vatandaşlar her türlü zorluğa rağmen oy kullanmaya geldi. Körfez Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı olan 50 yaşındaki Musa Şahin Çağlayan tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelerek üzerine düşen görevi yapmış oldu.

SİPARİŞ ARASINDA OY KULLANMAYA GELDİ

Yerel seçimlerde oy kullanmaya gelen vatandaşlar arasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Motosikletli kurye olarak çalışan 33 yaşındaki Ferhat Namlı, Körfez Mimar Sinan İlkokulu 1287 numaralı sandıkta oy kullandı. Namlı, “Sipariş arasında oyumu kullanmaya geldim. Yeni sipariş düşmeden hemen oyumu kullanıp çalışmaya devam edeceğim.” dedi. Namlı’nın demokrasiye olan bu bağlılığı alkış aldı.

Körfez Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Musa Şahin Çağlayan, Körfez Petkim Ortaokulu 1290 numaralı sandığına tekerlekli sandalye ile gitti ve vatandaşlık görevini yerine getirdi.

CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, Körfez Petkim Ortaokulu 1293 numaralı sandıkta eşi Songül Balıkçı ve çocukları ile birlikte oy kullandı. Balıkçı oy kullandıktan sonra tüm adaylara başarılar diledi.

CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı sandıkları gezerken Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Erkan Küçükdemirler ile karşılaştı. İkili birbirlerine başarılar dilerken fotoğraf çektirdi.



İlk kez bir yerel seçimde oy kullanma hakkına sahip olan Süleyman Yıldırımer, Körfez Petkim Ortaokulu 1305 numaralı sandıkta oy kullandı. Yıldırımer seçilecek başkanın gençlere yönelik etkinlikler yapmasını istedi.

Körfez’de at ile oy kullanmaya gelen Sümmani Yılmaz’dan sonra kaskı ve kurye kıyafeti ile Mimar Sinan İlkokulu’na oy kullanmaya gelen Ferhat Namlı yüzleri güldürdü. Sipariş arasında oy vermeye geldiğini söyleyen Namlı hızlıca oyunu kullanarak yeni gelen siparişi almak için motoruyla uzaklaştı.



2023 yılında gerçekleşen genel seçimlere atıyla gelerek dikkat çeken Sümmani Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde de oy kullanmaya atıyla geldi. Yılmaz, Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda oyunu kullanırken at sevgisinin kendisi için çok farklı olduğunu söyledi.



Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt seçim günü sandıklarda görev alan vatandaşları ziyaret etti. Söğüt sonrasında Kent Emlak Konut İlk ve Ortaokulu 1336 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Söğüt oy kullanması öncesinde



Körfez’de öğle saatlerinden itibaren sandığa ilgi arttı. Vatandaşlar okul katları ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.



İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, Körfez Hedise Evyap İlkokulu’nda oyunu kullandı.