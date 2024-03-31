Başiskele Birlikspor Sarımeşe’ye fark attı

ANADOLU 1071 SPOR VE KARATEPE GB GALİP

Kartepe-Başiskele takımlarının yer aldığı H Grubu’nda zirve yarışını yapan Anadolu 1071 Spor, Başiskele Stadı’ndaki maçta Yuvacıkspor ile karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip, rakibini 8-0 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Bu grupta iddiası bulunmayan iki takımın maçında ise Karatepe GB ile Nusretiyespor takımları karşılaştı. Arslanbey Stadı’ndaki maçı ev sahibi Karatepe GB 3-2 kazandı. Bu grupta ikinci sırada bulunan, Play-Off’a kalmayı garantileyen Damlarspor ise haftayı bay geçti.