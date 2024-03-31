Başiskele Birlikspor Sarımeşe’ye fark attı

ANADOLU 1071 SPOR VE KARATEPE GB GALİP
Kartepe-Başiskele takımlarının yer aldığı H Grubu’nda zirve yarışını yapan Anadolu 1071 Spor, Başiskele Stadı’ndaki maçta Yuvacıkspor ile karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip, rakibini 8-0 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Bu grupta iddiası bulunmayan iki takımın maçında ise Karatepe GB ile Nusretiyespor takımları karşılaştı. Arslanbey Stadı’ndaki maçı ev sahibi Karatepe GB 3-2 kazandı. Bu grupta ikinci sırada bulunan, Play-Off’a kalmayı garantileyen Damlarspor ise haftayı bay geçti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.