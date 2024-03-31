Gölcük'te seçmenler sandığa gitti

133 bin 193 seçmen ve 405 sandığın bulunduğu Gölcük'te yerel seçim heyecanı yaşanıyor. İlçe genelindeki bazı okullarda seçmen yoğunluğu oldukça fazlayken bazı okullarda ise neredeyse binadaki görevliler dışında kimse yokmuşcasına bir sakinlik söz konusu. Seçmen hareketliliğinin fazla olduğu okullarda seçmen güzel havayı fırsat bilerek okul bahçelerinde eş, dost, akrabasıyla sohbet edip zaman geçiriyor.