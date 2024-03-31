Derbide kazanan Gölcükspor oldu

GÖLCÜKSPOR-HİSAREYN BAŞİSKELE’DE KARŞILAŞTI
Bu sezon U-18 Elit Ligi’nde ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın belirleneceği Play-Off maçlarında çok büyük çekişme yaşanıyor. Normal sezonda aynı grupta bulunan, aralarında çok büyük rekabet olan Gölcükspor ile Hisareynspor, bu kez Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Başiskele Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıda spor severler tam 5 gol izledi, devreyi Gölcükspor 3-2 önde tamamladı. Maçın hemen başında Gölcükspor, kaleci Mahmut Bilal’in hatasında takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Hisareynspor hemen cevap verdi, 20.dakikada Enes Yazıcı skoru 1-1 yaptı.
PEŞ PEŞE GOLLER
Başiskele Stadı’nda oynanan maçta özellikle kaleci ve defans hataları dikkat çekti. 32.dakikada Gölcükspor’un A Takımda da oynattığı Sercan Tüktaş’ın golüyle yeniden öne geçti. 2 dakika sonra Hisareynspor bir kez daha eşitliği sağladı, Cemal Alperen durumu 2-2’ye getirdi. 36.dakikada Gölcüksporlu Sercan Tüktaş, defansın arasına atılan pası iyi değerlendirdi, skor 3-2 yaptı. Devre de bu skorla bitti. İkinci yarıda Gölcükspor, Yağız Efe Güloğlu ile farkı ikiye çıkardı. Maçı 4-2 kazanan Gölcükspor, Play-Off’ta liderliğini devam ettirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.