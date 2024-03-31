Derbide kazanan Gölcükspor oldu

GÖLCÜKSPOR-HİSAREYN BAŞİSKELE’DE KARŞILAŞTI

Bu sezon U-18 Elit Ligi’nde ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın belirleneceği Play-Off maçlarında çok büyük çekişme yaşanıyor. Normal sezonda aynı grupta bulunan, aralarında çok büyük rekabet olan Gölcükspor ile Hisareynspor, bu kez Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Başiskele Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıda spor severler tam 5 gol izledi, devreyi Gölcükspor 3-2 önde tamamladı. Maçın hemen başında Gölcükspor, kaleci Mahmut Bilal’in hatasında takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Hisareynspor hemen cevap verdi, 20.dakikada Enes Yazıcı skoru 1-1 yaptı.

PEŞ PEŞE GOLLER

Başiskele Stadı’nda oynanan maçta özellikle kaleci ve defans hataları dikkat çekti. 32.dakikada Gölcükspor’un A Takımda da oynattığı Sercan Tüktaş’ın golüyle yeniden öne geçti. 2 dakika sonra Hisareynspor bir kez daha eşitliği sağladı, Cemal Alperen durumu 2-2’ye getirdi. 36.dakikada Gölcüksporlu Sercan Tüktaş, defansın arasına atılan pası iyi değerlendirdi, skor 3-2 yaptı. Devre de bu skorla bitti. İkinci yarıda Gölcükspor, Yağız Efe Güloğlu ile farkı ikiye çıkardı. Maçı 4-2 kazanan Gölcükspor, Play-Off’ta liderliğini devam ettirdi.