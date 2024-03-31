Çarşamba günü Körfez GB ile Hisareyn karşılaşacak

HEREKE YILDIZ-GEBZESPOR
Cumartesi günü oynanan maçta Darıca Birlikspor’u 3-1 yenerer ligde ilk galibiyetini alan Hereke Yıldızspor, 4 Nisan Perşembe günü Gebzespor ile çok kritik bir maça çıkacak. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda 15.00’de başlayacak. 7 puanla lider durumda bulunan Gölcükspor ise aynı günü Körfez Esentepe Stadı’nda 15.30’da Darıca Birlikspor ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.