Gençlere kavga yakışmadı

B. BİRLİK VE SARIMEŞELİ OYUNCULAR KAVGA ETTİ
İddiası olmayan iki takımın maçında Sarımeşesporlu Ramazan Aydın ile Başiskele Birliksporlu Yaser Kılınç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Maçın hakemi Muhammet İmran Değer, her iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. İddiası olmayan iki takım arasındaki bu maçta bile futbolcular arasında kavga çıkması spor ahlakına yakışmadı. Bu arada iki takımın yöneticileri, kavgayı önlemek için çaba göstermeleri alkışı hak etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.