Gençlere kavga yakışmadı

B. BİRLİK VE SARIMEŞELİ OYUNCULAR KAVGA ETTİ

İddiası olmayan iki takımın maçında Sarımeşesporlu Ramazan Aydın ile Başiskele Birliksporlu Yaser Kılınç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Maçın hakemi Muhammet İmran Değer, her iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. İddiası olmayan iki takım arasındaki bu maçta bile futbolcular arasında kavga çıkması spor ahlakına yakışmadı. Bu arada iki takımın yöneticileri, kavgayı önlemek için çaba göstermeleri alkışı hak etti.