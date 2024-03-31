H.Yıldızspor’da buruk sevinç

ALPASLAN SAYARI İÇİN SAYGI DURUŞU

Hereke Yıldızspor camiası önceki gün hayatını kaybeden Hereke Stadı’nın görevlisi Alpaslan Sayarı’nın vefatıyla çok büyük üzüntü yaşıyordu. Hereke Yıldızspor-Darıca Birlikspor maçından önce de Alpaslan Sayarı için saygı duruşunda bulunuldu. Tavşancıl Stadı’nda oynanan maçta Hereke Yıldızspor, Darıca Birlikspor’u Yusuf Can Atasayan, Azat Özaytan ve Mustafa Çalık’ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Kırmızı-Yeşilli ekibin futbolcuları, Alpaslan Sayarı’nın vefatından dolayı bu galibiyeti buruk bir şekilde kutladılar. Hereke Yıldızsporlu yönetici, teknik adamlar ve futbolcular, Alpaslan Sayarı’nın vefatından dolayı çok üzüntülüydüler.