H.Yıldızspor’da buruk sevinç

ALPASLAN SAYARI İÇİN SAYGI DURUŞU
Hereke Yıldızspor camiası önceki gün hayatını kaybeden Hereke Stadı’nın görevlisi Alpaslan Sayarı’nın vefatıyla çok büyük üzüntü yaşıyordu. Hereke Yıldızspor-Darıca Birlikspor maçından önce de Alpaslan Sayarı için saygı duruşunda bulunuldu. Tavşancıl Stadı’nda oynanan maçta Hereke Yıldızspor, Darıca Birlikspor’u Yusuf Can Atasayan, Azat Özaytan ve Mustafa Çalık’ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Kırmızı-Yeşilli ekibin futbolcuları, Alpaslan Sayarı’nın vefatından dolayı bu galibiyeti buruk bir şekilde kutladılar. Hereke Yıldızsporlu yönetici, teknik adamlar ve futbolcular, Alpaslan Sayarı’nın vefatından dolayı çok üzüntülüydüler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.