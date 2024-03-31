Kağıtspor’da kaos devam ediyor

EROKSPOR’A YENİLDİ

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Kolejliler’e mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, düşme hattından kurtulmak adına Esenler Erokspor ile çok kritik bir maça çıktı. İlk çeyreği 20-10 devreyi de 42-32 geride tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü periyotta da 12 sayı farkla 66-44 gerideydi. Son periyotta 28-19’luk bir seri yakalayan, maça ilk kez ortak olan Mavi-Beyazlı ekip, sonunu getiremedi. Karşılaşmayı 85-82 kaybeden Kağıtspor, 42 puanla düşme hattında yer alıyor. Bu maçta 25’şer sayı atan Coselle Payne ile Martın Stone, yenilgiye engel olamadı. Kağıtspor, 5 Nisan Cuma günü 20.00’de İzmit’te Bornova Belediye Karşıyaka’yı konuk edecek.

KAĞITSPOR: 82 ESENLER EROKSPOR: 85

SALON: İzmit Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Turgut Işık, Halil Erkoç, Niyazi Yasin Kahraman

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: Mete Tekçevik 4, Ja Cori Payne 25, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 12, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 3, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 2

ESENLER EROKSPOR: Murat Göktaş 3, Kahlil Quinton Dukes 26, Altan Erol 12, Tuna Han Dikmen 1, Anthony Keith Morse 23, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 12, Deniz Can Çevik 3

1. Periyot: 10-20

Devre: 32-42

3. Periyot: 54-66