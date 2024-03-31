Kağıtspor’da kaos devam ediyor

EROKSPOR’A YENİLDİ
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Kolejliler’e mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, düşme hattından kurtulmak adına Esenler Erokspor ile çok kritik bir maça çıktı. İlk çeyreği 20-10 devreyi de 42-32 geride tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü periyotta da 12 sayı farkla 66-44 gerideydi. Son periyotta 28-19’luk bir seri yakalayan, maça ilk kez ortak olan Mavi-Beyazlı ekip, sonunu getiremedi. Karşılaşmayı 85-82 kaybeden Kağıtspor, 42 puanla düşme hattında yer alıyor. Bu maçta 25’şer sayı atan Coselle Payne ile Martın Stone, yenilgiye engel olamadı. Kağıtspor, 5 Nisan Cuma günü 20.00’de İzmit’te Bornova Belediye Karşıyaka’yı konuk edecek.
KAĞITSPOR: 82 ESENLER EROKSPOR: 85
SALON: İzmit Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Turgut Işık, Halil Erkoç, Niyazi Yasin Kahraman
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: Mete Tekçevik 4, Ja Cori Payne 25, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 12, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 3, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 2
ESENLER EROKSPOR: Murat Göktaş 3, Kahlil Quinton Dukes 26, Altan Erol 12, Tuna Han Dikmen 1, Anthony Keith Morse 23, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 12, Deniz Can Çevik 3
1. Periyot: 10-20
Devre: 32-42
3. Periyot: 54-66
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.