U-17’lerde Denizli’de galip

KOCAELİSPOR U-17 DEPLASMANDA KAZANDI

Geçen yıl Bölgesel Lig’de şampiyon olarak ismini Gelişim Elit B Ligi’ne yazdıran Kocaelispor, bu sezonda Play-Off yarışı yapıyor. Murat Tiraki’nin çalıştırdığı Yeşil-Siyahlı ekip, iki puan üzerinde bulunan Denizlispor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın ilk yarısında Fatih Demir’in attığı golle de 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi takım 1-1’lik eşitliği sağladı. Kocaelispor, 55.dakikada Esat Narin’in golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kocaelispor U-17 takımı bu galibiyetle puanını 30’a çıkardı, 4.sıraya yükseldi. U-17 Gelişim Elit B Ligi’nde ilk üç takım Play-Off’a çıkacak. Kocaelispor, ligde son maçını sahasında Bandırmaspor ile oynayacak.