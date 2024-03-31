U-17’lerde Denizli’de galip

KOCAELİSPOR U-17 DEPLASMANDA KAZANDI
Geçen yıl Bölgesel Lig’de şampiyon olarak ismini Gelişim Elit B Ligi’ne yazdıran Kocaelispor, bu sezonda Play-Off yarışı yapıyor. Murat Tiraki’nin çalıştırdığı Yeşil-Siyahlı ekip, iki puan üzerinde bulunan Denizlispor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın ilk yarısında Fatih Demir’in attığı golle de 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi takım 1-1’lik eşitliği sağladı. Kocaelispor, 55.dakikada Esat Narin’in golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kocaelispor U-17 takımı bu galibiyetle puanını 30’a çıkardı, 4.sıraya yükseldi. U-17 Gelişim Elit B Ligi’nde ilk üç takım Play-Off’a çıkacak. Kocaelispor, ligde son maçını sahasında Bandırmaspor ile oynayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.