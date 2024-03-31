Körfez GB berabere

GEBZESPOR İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ

4 puanlı Körfez GB ile 3 puanlı Gebzespor arasında oynanan maçta kazanan ilk iki için çok büyük avantaj sağlayacaktı. Tavşancıl Stadı’nda maçta Gebzespor rakibi karşısında iki kez öne geçti. Körfez GB, ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçta Eren Yılmaz ile 1-1’lik eşitliği sağladı. İkinci yarıda Gebzespor, bir kez daha öne geçti. Körfez GB, Samet Tokat’ın 88.dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 2-2 biten maçta iki takımdan birer puan razı oldu.