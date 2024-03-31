Körfez GB berabere

GEBZESPOR İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ
4 puanlı Körfez GB ile 3 puanlı Gebzespor arasında oynanan maçta kazanan ilk iki için çok büyük avantaj sağlayacaktı. Tavşancıl Stadı’nda maçta Gebzespor rakibi karşısında iki kez öne geçti. Körfez GB, ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçta Eren Yılmaz ile 1-1’lik eşitliği sağladı. İkinci yarıda Gebzespor, bir kez daha öne geçti. Körfez GB, Samet Tokat’ın 88.dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 2-2 biten maçta iki takımdan birer puan razı oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.