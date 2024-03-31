Maçın hakemi Antalya’dan

DÜDÜK SAKA’DA

Trendyol 1.Lig’in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe ile karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu maçın hakemi belli oldu. 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak olan kritik karşılaşmayı Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka bu sezon Süper ve 1.ligde birçok maçta düdük çaldı.

Kaynak: Spor Servisi