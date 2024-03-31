Maçın hakemi Antalya’dan

DÜDÜK SAKA’DA
Trendyol 1.Lig’in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe ile karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu maçın hakemi belli oldu. 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak olan kritik karşılaşmayı Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka bu sezon Süper ve 1.ligde birçok maçta düdük çaldı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.