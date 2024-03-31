Göztepe’ye kitlendik

CAMİA İÇİN MORAL MAÇI

Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına geçen Mustafa Gürsel ile çıkılan 4 maçta da galip gelemeyen, 5.sıraya kadar gerileyen Kocaelispor, Göztepe karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Yaklaşık 20 günlük arayı en iyi şekilde değerlendiren, İstanbul’da Süper Lig takımı Başakşehir ile hazırlık maçı da oynayan temsilciniz, bu maçı farklı skorla kaybetmesine rağmen, özellikle 2-2 devam eden son 15 dakikaya kadarki futboluyla umut verdi. Çarşamba akşamı İzmit’te oynanacak maçı temsilcimiz kazanıp, moral bulmak istiyor.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, geldiğinden beri kadro istikrarını bir türlü yakalayamadı. Göztepe maçıyla birlikte kadro istikrarını da korumayı hedefliyor. Bu maç öncesinde takımda sakat ve cezalı futbolcular da var. Yeni transfer edilen Gürcü oyunculardan sakat olan Giorgi Kharaıshvılı ile cezalı Davit Skhırtladze yer almayacak. Diğer sakatlardan kaleci Gökhan Değirmenci, Beridze ve Kouakou’nun ise düzeldiği, takımla birlikte antrenmanlara çıktığı açıklandı. Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, en çok da forvet konusunda karar veremiyor.