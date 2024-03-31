Göztepe’ye kitlendik

CAMİA İÇİN MORAL MAÇI
Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına geçen Mustafa Gürsel ile çıkılan 4 maçta da galip gelemeyen, 5.sıraya kadar gerileyen Kocaelispor, Göztepe karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Yaklaşık 20 günlük arayı en iyi şekilde değerlendiren, İstanbul’da Süper Lig takımı Başakşehir ile hazırlık maçı da oynayan temsilciniz, bu maçı farklı skorla kaybetmesine rağmen, özellikle 2-2 devam eden son 15 dakikaya kadarki futboluyla umut verdi. Çarşamba akşamı İzmit’te oynanacak maçı temsilcimiz kazanıp, moral bulmak istiyor.
KADRO ŞEKİLLENİYOR
Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, geldiğinden beri kadro istikrarını bir türlü yakalayamadı. Göztepe maçıyla birlikte kadro istikrarını da korumayı hedefliyor. Bu maç öncesinde takımda sakat ve cezalı futbolcular da var. Yeni transfer edilen Gürcü oyunculardan sakat olan Giorgi Kharaıshvılı ile cezalı Davit Skhırtladze yer almayacak. Diğer sakatlardan kaleci Gökhan Değirmenci, Beridze ve Kouakou’nun ise düzeldiği, takımla birlikte antrenmanlara çıktığı açıklandı. Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, en çok da forvet konusunda karar veremiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Babür Bey - ya hoca yine 3 lü defans oynatacak ya da 4 lü oynatıp Emir i yedek bırakacak gençlerbirliği maçında olduğu gibi. muhtemelen yine tuzla maçındaki gibi Candeias ı sağ bek oynatır. Bu sefer Ramil i sol beke koyarsa şaşırmam. ilerde Kouakou zaten hocanın banko oyuncudu. çok hazır durumda olduğunu söylüyordu. Amaralı hücumda çok faydalı diye kesin defansın önünde oynatır erzurum maçındaki gibi. hücumdan ne kadar uzak o kadar faydasız hesabı.. Bu hoca takımı sabote etti resmen. Milli arada gönderilmemesi büyük hataydı.
Cantuğrul - Göztepe değil aliağa yada çakma Göztepe
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.