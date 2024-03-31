Kocaeli’de facianın eşiğinden dönüldü, motorcu son anda kurtuldu

Kocaeli Gebze'de önündeki motosikleti virajda sollamaya çalışan bir otomobil şoförü karşı şeritten gelen motosiklete çarpıyordu. O anları sosyal medyada paylaşan motorcu “Son videomuz oluyordu” derken, karşı şeritten gelen aracın hem virajda yolu görmeden hem de sollamanın yasak olduğu alanda karşı şeride geçtiği görüldü.

Kaynak: HABER MERKEZİ