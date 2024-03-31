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32 ilde sandıklar kapandı: Oy verme işlemi bitti

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 16.00'da sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra oylarını verebilecek.

32 ilde sandıklar kapandı: Oy verme işlemi bitti mask
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

# seçim, ilçe, sandık, HER, Büyükşehir

31 Mar 2024 - 16:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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