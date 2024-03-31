Yayın yasakları ne zaman kalkacak: YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"32 ilde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımı başladı. Saat 17'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonra yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz"

Kaynak: NTV