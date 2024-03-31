Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı

Afyonkarahisar'da iddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B., Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı. Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Halit K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Y.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.