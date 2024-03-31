Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'oylara sahip çıkma' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Son oy sayılana sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden sandıkların başından ayrılmamasını milletin iradesine sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.