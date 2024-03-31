İşte sandık sandık İzmit seçim sonuçları...

Süriye ÇATAK TEK - Muhammet Emin CAN - Yavuz SOLMAZ - Selda Hatun TAN

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

İzmit'te 868 sandık 277 bin 958 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla İzmit'ten ilk sonuçlar geliyor. Peki, İzmit'te seçim sonuçlar nasıl? İşte İzmit'ten gelen ilk sonuçlar...

İŞTE İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İÇİN İLK SONUÇLAR:

ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU

2293 Nolu Sandık

Kullanılan: 261

Geçerli:241

Geçersiz: 5

Boş: 15

Muharrem Tutuş (AK Parti): 105

Fatma Kaplan Hürriyet (CHP): 102

Kamil Şirin (İYİ Parti): 3

Mustafa Şahin (YRP): 15

Recep Yazıcı (Zafer Partisi) 4

Sinan Yolcu (Saadet Partisi): 7

Muhammed Hanifi Karipçin (HÜDA-PAR): 2

Ergün Türk (ANAP): 2 anap

Vildan Zeynep Sayıner (TKP): 1

-------------------------

YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ

2442 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 203

MUHARREM TUTUŞ: 39

RECEP YAZICI:6

GENCER DEMİRKAYA:2

SİNAN YOLCU: 2

2429 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 180

MUHARREM TUTUŞ: 34

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2425 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 188

MUHARREM TUTUŞ: 49

-------------------------

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1006. NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET:114

MUHARREM TUTUŞ:63

ERCAN AKTAN:1

SİNAN YOLCU:

MEHMET KAMİL ŞİRİN: 5

MUSTAFA ŞAHİN:11

MUSTAFA CAN:

GENCER DEMİRKAYA:

1007 NO’LU SANDIK

(CHP) FATMA KAPLAN HÜRRİYET:105

(AKP) MUHARREM TUTUŞ:88

(DP) ERCAN AKTAN:

(SP) SİNAN YOLCU:3

(İYİ) MEHMET KAMİL ŞİRİN: 6

(YR) MUSTAFA ŞAHİN:7

(BAĞIMSIZ) MUSTAFA CAN:1

(DEM) GENCER DEMİRKAYA:2

(ZAFER) RECEP YAZICI:3

GEÇERSİZ: 9

-------------------------

YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ

2434 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 192

MUHARREM TUTUŞ: 61

RECEP YAZICI:5

SİNAN YOLCU:

MEHMET KAMİL ŞİRİN: 3

MUSTAFA ŞAHİN:1

MUSTAFA CAN:1

-------------------------

2433 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 209

MUHARREM TUTUŞ: 55

RECEP YAZICI:9

SİNAN YOLCU:2

MEHMET KAMİL ŞİRİN: 3

MUSTAFA ŞAHİN:5

-------------------------

2432 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 192

MUHARREM TUTUŞ: 46

MEHMET KAMİL ŞİRİN: 12

---------------------------

2439 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 207

MUHARREM TUTUŞ: 36

MEHMET KAMİL ŞİRİN: 1

NERMİN TOL: 9

MUSTAFA ŞAHİN: 2

--------------------------

2444 NO’LU SANDIK

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 210

MUHARREM TUTUŞ: 44

MEHMET KAMİL ŞİRİN: 3

GENCER DEMİRKAYA:2

2427 NO'LU SANDIK

CHP: 206

AK PARTİ: 45

ZAFER PARTİSİ: 8

İYİ PARTİ: 6

DSP:2

YENİDEN REFAH: 4

SAADET: 1

BOŞ: 3

1 GEÇERSİZ

Kaynak: Haber Merkezi