İşte sandık sandık İzmit seçim sonuçları...

Süriye ÇATAK TEK - Muhammet Emin CAN - Yavuz SOLMAZ - Selda Hatun TAN
Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.
İzmit'te 868 sandık 277 bin 958 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla İzmit'ten ilk sonuçlar geliyor. Peki, İzmit'te seçim sonuçlar nasıl? İşte İzmit'ten gelen ilk sonuçlar...
İŞTE İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İÇİN İLK SONUÇLAR:
ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU
2293 Nolu Sandık
Kullanılan: 261
Geçerli:241
Geçersiz: 5
Boş: 15
Muharrem Tutuş (AK Parti): 105
Fatma Kaplan Hürriyet (CHP): 102
Kamil Şirin (İYİ Parti): 3
Mustafa Şahin (YRP): 15
Recep Yazıcı (Zafer Partisi) 4
Sinan Yolcu (Saadet Partisi): 7
Muhammed Hanifi Karipçin (HÜDA-PAR): 2
Ergün Türk (ANAP): 2 anap
Vildan Zeynep Sayıner (TKP): 1
-------------------------
YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ
2442 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 203
MUHARREM TUTUŞ: 39
RECEP YAZICI:6
GENCER DEMİRKAYA:2
SİNAN YOLCU: 2
2429 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 180
MUHARREM TUTUŞ: 34
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2425 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 188
MUHARREM TUTUŞ: 49
-------------------------
İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1006. NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET:114
MUHARREM TUTUŞ:63
ERCAN AKTAN:1
SİNAN YOLCU:
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 5
MUSTAFA ŞAHİN:11
MUSTAFA CAN:
GENCER DEMİRKAYA:
1007 NO’LU SANDIK
(CHP) FATMA KAPLAN HÜRRİYET:105
(AKP) MUHARREM TUTUŞ:88
(DP) ERCAN AKTAN:
(SP) SİNAN YOLCU:3
(İYİ) MEHMET KAMİL ŞİRİN: 6
(YR) MUSTAFA ŞAHİN:7
(BAĞIMSIZ) MUSTAFA CAN:1
(DEM) GENCER DEMİRKAYA:2
(ZAFER) RECEP YAZICI:3
GEÇERSİZ: 9
-------------------------
YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ
2434 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 192
MUHARREM TUTUŞ: 61
RECEP YAZICI:5
SİNAN YOLCU:
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 3
MUSTAFA ŞAHİN:1
MUSTAFA CAN:1
-------------------------
2433 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 209
MUHARREM TUTUŞ: 55
RECEP YAZICI:9
SİNAN YOLCU:2
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 3
MUSTAFA ŞAHİN:5
-------------------------
2432 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 192
MUHARREM TUTUŞ: 46
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 12
---------------------------
2439 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 207
MUHARREM TUTUŞ: 36
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 1
NERMİN TOL: 9
MUSTAFA ŞAHİN: 2
--------------------------
2444 NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET: 210
MUHARREM TUTUŞ: 44
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 3
GENCER DEMİRKAYA:2
2427 NO'LU SANDIK
CHP: 206
AK PARTİ: 45
ZAFER PARTİSİ: 8
İYİ PARTİ: 6
DSP:2
YENİDEN REFAH: 4
SAADET: 1
BOŞ: 3
1 GEÇERSİZ
İZMİT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Hüseyin Kara - Şükür gene fatma hanfendi kazandı
KS321 - Hodri Meydan FATMA KAPLAN..!
Gara Gizan - Allah Fatma kaplana firsat vermesin belediye çalışanı olarak tek dileğim Fatma kaplan alırsa belediye işçileri maaş alamayacak duruma gelir Allah'tan korkun Allah'tan okadar suyluyorum
Emekli - niye çalışıyorsunuz ayrılın
Atilla - İstifa et,bir sürü fabrika işçi ariyor,mecburmusun para almadigin yerde çalışmaya, insaatlarda yardımcı işçiyede ihtiyaç var arkadaşım,, istifa et piyasada caliş,,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.