Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Başiskele seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Başiskele'de 263 sandık 85 bin 212 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Başiskele'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Başiskele'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Başiskele'den gelen ilk sonuçlar...