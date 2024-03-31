Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Çayırova seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Çayırova'da 319 sandık 85 bin 212 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Çayırova'dan ilk sonuçlar geliyor. Peki, Çayırova'da seçim sonuçlar nasıl? İşte Çayırova'dan gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi