Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Darıca seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Darıca'da 493 sandık 165 bin 400 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Darıca'dan ilk sonuçlar geliyor. Peki, Darıca'da seçim sonuçlar nasıl? İşte Darıca'dan gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi