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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
31 Mar 2024 - 19:18- Siyaset G:

Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...

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Kocaeli, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gitti. Derince'de 337 sandıkta 111 bin 93 seçmen var. Yayın yasağı kalkmasıyla Kocaeli'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Derince'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Derince'den gelen ilk sonuçlar...

Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları... mask
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Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi  sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Derince'de 337 sandık 111 bin 93 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Derince'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Derince'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Derince'den gelen ilk sonuçlar...

DERİNCE'DE SERTİF GÖKÇE YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Derince Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı İbrahim Şirin ve CHP adayı Sertif Gökçe kafa kafaya bir seçim götürüyor. Son verilere göre Sertif Gökçe rakibinin önünde. 

DERİNCE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 
SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...CHPSERTİF GÖKÇE16.068%49.9039.272%46.01
2Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları... AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN13.114%40.7340.533%47.48
3Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK1.154%3.580%0.00
4Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER340%1.060%0.00
5Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...SAADETCUMA AYVAZ209%0.653.288%3.85
6Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR93%0.290%0.00
7Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...SEFA MOLLAOĞLUSEFA MOLLAOĞLU16%0.050%0.00
8Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...MEMLEKETYAŞAR AKA8%0.020%0.00
9Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...HÜDA PARMUSTAFA NAZLI7%0.020%0.00
10Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...DPHÜLYA ULUZMAN5%0.02295%0.35
11Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR5%0.020%0.00
12Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...TKPOSMAN İLHAN3%0.010%0.00
13Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU2%0.010%0.00
14Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...BTPRAİF SOLMAZ2%0.01177%0.21
15Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...YTPYEKTA ŞİYAR YILDIRIM1%0.000%0.00
16Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...DSPSERKAN ÇAKAL1%0.00287%0.34
17Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...DİĞER1.171%3.640%0.00

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Mar 2024 - 19:18 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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