Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Derince'de 337 sandık 111 bin 93 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Derince'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Derince'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Derince'den gelen ilk sonuçlar...

DERİNCE'DE SERTİF GÖKÇE YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Derince Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı İbrahim Şirin ve CHP adayı Sertif Gökçe kafa kafaya bir seçim götürüyor. Son verilere göre Sertif Gökçe rakibinin önünde.