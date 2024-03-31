Oy sayımları devam ediyor! İşte Derince seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.
Derince'de 337 sandık 111 bin 93 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Derince'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Derince'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Derince'den gelen ilk sonuçlar...
DERİNCE'DE SERTİF GÖKÇE YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Derince Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı İbrahim Şirin ve CHP adayı Sertif Gökçe kafa kafaya bir seçim götürüyor. Son verilere göre Sertif Gökçe rakibinin önünde.
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|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|CHP
|SERTİF GÖKÇE
|16.068
|%49.90
|39.272
|%46.01
|2
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞİRİN
|13.114
|%40.73
|40.533
|%47.48
|3
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN AÇIK
|1.154
|%3.58
|0
|%0.00
|4
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SÜER
|340
|%1.06
|0
|%0.00
|5
|SAADET
|CUMA AYVAZ
|209
|%0.65
|3.288
|%3.85
|6
|ZAFER PARTİSİ
|SELMAN GÜRPINAR
|93
|%0.29
|0
|%0.00
|7
|SEFA MOLLAOĞLU
|SEFA MOLLAOĞLU
|16
|%0.05
|0
|%0.00
|8
|MEMLEKET
|YAŞAR AKA
|8
|%0.02
|0
|%0.00
|9
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NAZLI
|7
|%0.02
|0
|%0.00
|10
|DP
|HÜLYA ULUZMAN
|5
|%0.02
|295
|%0.35
|11
|DEVA PARTİSİ
|ZEKERİYA ÇILDIR
|5
|%0.02
|0
|%0.00
|12
|TKP
|OSMAN İLHAN
|3
|%0.01
|0
|%0.00
|13
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN ÖZYOLCU
|2
|%0.01
|0
|%0.00
|14
|BTP
|RAİF SOLMAZ
|2
|%0.01
|177
|%0.21
|15
|YTP
|YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
|1
|%0.00
|0
|%0.00
|16
|DSP
|SERKAN ÇAKAL
|1
|%0.00
|287
|%0.34
|17
|DİĞER
|1.171
|%3.64
|0
|%0.00
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.