Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Dilovası seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Dilovası'nda 111 sandık 36 bin 694 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Dilovası'ndan ilk sonuçlar geliyor. Peki, Dilovası'nda seçim sonuçlar nasıl? İşte Dilovası'ndan gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi