Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Gebze seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Gebze'de 875 sandık 295 bin 617 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Gebze'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Gebze'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Gebze'den gelen ilk sonuçlar...

ERKAN BAŞ ADAY OLMUŞTU

Gebze'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Belediye Başkan adayı olmuştu. CHP'nin aday çıkarmadığı Gebze'de AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 40.58 ile önde giderken, Erkan Baş yüzde 24.45 oy ile takip ediyor. Gebze2de oy sayımı devam ediyor.

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ ZİNNUR BÜYÜKGÖZ 687 %40.58 107.990 %51.77 2 TİP ERKAN BAŞ 414 %24.45 0 %0.00 3 İYİ PARTİ SADIK GÜVENÇ 300 %17.72 0 %0.00 4 YENİDEN REFAH KAMİL ERGÜN 156 %9.21 0 %0.00 5 ZAFER PARTİSİ KORAY TOPÇU 66 %3.90 0 %0.00 6 SAADET MUSTAFA TUREL 19 %1.12 16.537 %7.93 7 TKP MEHMET KILIÇ 14 %0.83 448 %0.21 8 MEMLEKET MUSA ERTÜRK 7 %0.41 0 %0.00 9 DEVA PARTİSİ MÜKAİL İZGİ 7 %0.41 0 %0.00 10 EROL BOZKIR EROL BOZKIR 5 %0.30 0 %0.00 11 HÜDA PAR AYDIN YAPICI 5 %0.30 0 %0.00 12 DSP ÇETİN TÖNGEL 4 %0.24 883 %0.42 13 MUHAMMET TULUK MUHAMMET TULUK 3 %0.18 0 %0.00 14 EMEP SİNAN KARATAŞ 2 %0.12 0 %0.00 15 BTP FATİH ÖZTÜRK 2 %0.12 2.556 %1.23 16 YTP TAHSİN MURAT ERGUN 2 %0.12 0 %0.00 17 DP MURAT ÖNGELEN 0 %0.00 457 %0.22 18 VATAN PARTİSİ ÖZKAN ÇAKMAK 0 %0.00 326 %0.16 19 HKP BURAK GÖL 0 %0.00 0 %0.00

Kaynak: Haber Merkezi