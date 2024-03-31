Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Gebze seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.
Gebze'de 875 sandık 295 bin 617 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Gebze'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Gebze'de seçim sonuçlar nasıl? İşte Gebze'den gelen ilk sonuçlar...
ERKAN BAŞ ADAY OLMUŞTU
Gebze'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Belediye Başkan adayı olmuştu. CHP'nin aday çıkarmadığı Gebze'de AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 40.58 ile önde giderken, Erkan Baş yüzde 24.45 oy ile takip ediyor. Gebze2de oy sayımı devam ediyor.
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|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|687
|%40.58
|107.990
|%51.77
|2
|TİP
|ERKAN BAŞ
|414
|%24.45
|0
|%0.00
|3
|İYİ PARTİ
|SADIK GÜVENÇ
|300
|%17.72
|0
|%0.00
|4
|YENİDEN REFAH
|KAMİL ERGÜN
|156
|%9.21
|0
|%0.00
|5
|ZAFER PARTİSİ
|KORAY TOPÇU
|66
|%3.90
|0
|%0.00
|6
|SAADET
|MUSTAFA TUREL
|19
|%1.12
|16.537
|%7.93
|7
|TKP
|MEHMET KILIÇ
|14
|%0.83
|448
|%0.21
|8
|MEMLEKET
|MUSA ERTÜRK
|7
|%0.41
|0
|%0.00
|9
|DEVA PARTİSİ
|MÜKAİL İZGİ
|7
|%0.41
|0
|%0.00
|10
|EROL BOZKIR
|EROL BOZKIR
|5
|%0.30
|0
|%0.00
|11
|HÜDA PAR
|AYDIN YAPICI
|5
|%0.30
|0
|%0.00
|12
|DSP
|ÇETİN TÖNGEL
|4
|%0.24
|883
|%0.42
|13
|MUHAMMET TULUK
|MUHAMMET TULUK
|3
|%0.18
|0
|%0.00
|14
|EMEP
|SİNAN KARATAŞ
|2
|%0.12
|0
|%0.00
|15
|BTP
|FATİH ÖZTÜRK
|2
|%0.12
|2.556
|%1.23
|16
|YTP
|TAHSİN MURAT ERGUN
|2
|%0.12
|0
|%0.00
|17
|DP
|MURAT ÖNGELEN
|0
|%0.00
|457
|%0.22
|18
|VATAN PARTİSİ
|ÖZKAN ÇAKMAK
|0
|%0.00
|326
|%0.16
|19
|HKP
|BURAK GÖL
|0
|%0.00
|0
|%0.00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.