Sandıklar açılıyor! İşte Gölcük seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Gölcük'te 405 sandık 133 bin 193 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Gölcük'ten ilk sonuçlar geliyor. Peki, Gölcük'te seçim sonuçlar nasıl? İşte Gölcük'ten gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi