Seçimden sonuçlar geliyor! İşte Kandıra seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Kandıra'da 172 sandık 39 bin 164 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Kandıra'dan ilk sonuçlar geliyor. Peki, Kandıra'da seçim sonuçlar nasıl? İşte Kandıra'dan gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi