Sandıklar açılıyor! İşte Karamürsel seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Karamürsel'de 152 sandık 46 bin 243 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Karamürsel'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Karamürsel'da seçim sonuçlar nasıl? İşte Karamürsel'den gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi