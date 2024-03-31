İşte sandıklardan çıkan oylar! Kartepe'de seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Kartepe'de 319 sandık 103 bin 31 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Kartepe'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Kartepe'da seçim sonuçlar nasıl? İşte Kartepe'den gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi