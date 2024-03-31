İşte sandıklardan çıkan oylar! İşte Körfez'de seçim sonuçları...

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullandı.

Körfez'de 399 sandık 130 bin 631 seçmen var. Yayın yasağının kalkmasıyla Körfez'den ilk sonuçlar geliyor. Peki, Körfez'da seçim sonuçlar nasıl? İşte Körfez'den gelen ilk sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi