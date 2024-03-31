Büyükşehir başkanı kim olacak? İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları...

Süriye ÇATAK TEK - Muhammet Emin CAN - Yavuz SOLMAZ - Selda Hatun TAN
Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gitti. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de sona erdi.
İŞTE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN İLK SONUÇLAR:
İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1013 NO’LU SANDIK
Toplam seçmen: 321
Kullanılan oy: 236
(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 100
(CHP)ATASOY BİLGİN: 89
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 8
(DEVA)ENSAR BATURMAN:
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2
(YRP)DOĞAN AYDAL: 11
(SP)NURETTİN ÇELİK: 4
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 14
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
(Memleket) Ünal Karasağız: 1
Vatan Partisi: 1
GEÇERSİZ: 6
----------------------
ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU
2296 NO’LU SANDIK
Kullanılan: 279
Geçerli: 267
Geçersiz: 0
Boş: 3
Tahir Büyükakın ( AK Parti): 155
Atasoy Bilgin (CHP): 77
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 3
Doğan Aydal (YRP): 21
Nermin Tol (Zafer Partisi): 2
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 2
Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1
----------------------
İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1007 NO’LU SANDIK
(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:112
(CHP)ATASOY BİLGİN:82
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:7
(DEVA)ENSAR BATURMAN:
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2
(YRP)DOĞAN AYDAL: 11
(SP)NURETTİN ÇELİK: 3
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 3
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
(TKP) AYDANER AKTAŞ: 1
(BTP) MUHARREM CAN: 2
GEÇERSİZ: 6
1010 NO’LU SANDIK
Kullanılması gereken oy 327
Kullanılan oy 249
(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 110
(CHP)ATASOY BİLGİN: 103
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 3
(DEVA)ENSAR BATURMAN: 2
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 1
(YRP)DOĞAN AYDAL: 10
(SP)NURETTİN ÇELİK: 1
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:13
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
GEÇERSİZ: 5
----------------------
YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ
1012 NO’LU SANDIK
Seçmen sayısı
Açılan zarf 266
Kullanılan Oy: 263
AK PARTİ: 62
CHP:179
İYİParti:3
DEVA:
DEM: 1
YRP 2
SP 1
EMEP:
TİP: 3
ZAFER PARTİSİ: 5
HÜDAPAR
MEMLEKET: 1
SOL PARRTİ 1
TKP 1
GEÇERSİZ: 5
-----------------------------
2427 NO’LU SANDIK
CHP:184
AKP: 60
DEM:1
İYİ:6
ZAFER:9
MEMLEKET:1
TİP:2
SAADET:3
YENİDEN REFAH:3
DSP:1
VATAN:1
EMEP:2
1 TANE GEÇERSİZ
----------------------
2296 NO’LU SANDIK
Kullanılan: 279
Geçerli: 267
Geçersiz: 0
Boş: 3
Tahir Büyükakın (AK Parti): 155
Atasoy Bilgin (CHP): 77
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 3
Doğan Aydal (YRP): 21
Nermin Tol (Zafer Partisi): 2
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 2
Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1
----------------------
İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1006 NO’LU SANDIK
TAHİR BÜYÜKAKIN:73
ATASOY BİLGİN:94
GENCAY YILDIZTEKİN:3
ENSAR BATURMAN:1
HASAN ÖZGÜNEŞ:
DOĞAN AYDAL:16
NURETTİN ÇELİK:
ARZU ERKAL:
HAKAN KOÇAK:1
Nermin Tol:8
Kullanılması gereken oy : 325
Kullanılan oy: 240
Geçersiz: 1
Boş: 5
----------------------
1014 NO’LU SANDIK
(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:103
(CHP)ATASOY BİLGİN:95
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:11
(DEVA)ENSAR BATURMAN:1
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ:4
(YRP)DOĞAN AYDAL: 3
(SP)NURETTİN ÇELİK: 2
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:12
(DP) MEHMET ŞAMİL DEVRİM: 1
(SOLP)İLKAY DENİZ TORUN YÜCE:1
(TKP)AYDANER AKTAŞ: 1
----------------------
ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU
2300 NO’LU SANDIK
Toplam: 268
Geçerli: 262
Geçersiz: 6
Tahir Büyükakın (AK Parti): 116
Atasoy Bilgin (CHP): 66
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):2
Doğan Aydal (YRP): 12
Nermin Tol (Zafer Partisi): 3
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 3
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 8
Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1
İsmail Ensar Baturman (DEVA):
Muharrem Can (BTP):
Ünal Karasağız (Memleket):
Atakan Daşdan (Millet Partisi): 1
2302 NO'LU Sandık
Tahir Büyükakın (AK Parti): 133
Atasoy Bilgin (CHP): 87
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 6
Doğan Aydal (YRP): 15
Nermin Tol (Zafer Partisi): 4
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5
Hasan Özgüneş (DEM Parti):
Mahmut Hakan Koçak (TİP):
İsmail Ensar Baturman (DEVA):
Muharrem Can (BTP):
Ünal Karasağız (Memleket):1
Orhan Kadıoğlu (Vatan Partisi): 3
2301 NO'LU SANDIK
Geçerli: 278
Geçersiz: 9
Tahir Büyükakın (AK Parti): 173
Atasoy Bilgin (CHP): 54
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):5
Doğan Aydal (YRP): 13
Nermin Tol (Zafer Partisi): 19
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 10
Hasan Özgüneş (DEM Parti):
Mahmut Hakan Koçak (TİP):
İsmail Ensar Baturman (DEVA):
Muharrem Can (BTP):
Ünal Karasağız (Memleket): 1
Mehmet Eşin (HÜDA-PAR): 2
2294 NO’LU SANDIK
Kullanılması gereken:355
Kullanılan oy: 279
Geçerli: 274
Geçersiz: 0
Boş: 5
Tahir Büyükakın (AK Parti): 140
Atasoy Bilgin (CHP): 78
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 6
Doğan Aydal (YRP): 14
Nermin Tol (Zafer Partisi): 13
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 13
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 1
Mahmut Hakan Koçak (TİP):
İsmail Ensar Baturman (DEVA): 2
Muharrem Can (BTP): 2
Ünal Karasağız (Memleket): 3
Mehmet Eşin (HÜDA-PAR): 1
Aydaner Aktaş (TKP): 1
2293 NO’LU SANDIK
Geçerli: 253
Geçersiz:5
Boş: 5
Tahir Büyükakın (AK Parti): 128
Atasoy Bilgin (CHP): 91
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):4
Doğan Aydal (YRP): 16
Nermin Tol (Zafer Partisi): 5
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5
Hasan Özgüneş (DEM Parti):
Mahmut Hakan Koçak (TİP):
İsmail Ensar Baturman (DEVA):
Muharrem Can (BTP): 1
Ünal Karasağız (Memleket):
Arzu Erkan (EMEP): 1
Murat Duran (ANAP): 2
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - Tahir başkanla yola devam m
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.