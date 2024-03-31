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31 Mar 2024 - 19:20- Gündem G:

Büyükşehir başkanı kim olacak? İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları...

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Kocaeli, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gitti. Kocaeli, 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi 4 bin 739 sandıkta oy kullanma hakkına sahip. Sandıklar açılmaya başlarken Büyükşehir başkanlığı için heyecan devam ediyor. Peki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı kim olacak? İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için ilk sonuçlar...

Büyükşehir başkanı kim olacak? İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları... mask
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Süriye ÇATAK TEK - Muhammet Emin CAN - Yavuz SOLMAZ - Selda Hatun TAN

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gitti. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de sona erdi.

İŞTE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN İLK SONUÇLAR:

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1013 NO’LU SANDIK

Toplam seçmen: 321
Kullanılan oy: 236

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 100
(CHP)ATASOY BİLGİN: 89
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 8
(DEVA)ENSAR BATURMAN:
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2
(YRP)DOĞAN AYDAL: 11
(SP)NURETTİN ÇELİK: 4
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 14
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
(Memleket) Ünal Karasağız: 1
Vatan Partisi: 1
GEÇERSİZ: 6

---------------------- 

ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU

2296 NO’LU SANDIK
Kullanılan: 279
Geçerli: 267
Geçersiz: 0
Boş: 3
Tahir Büyükakın ( AK Parti): 155
Atasoy Bilgin (CHP): 77
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 3
Doğan Aydal (YRP): 21
Nermin Tol (Zafer Partisi): 2
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 2
Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1

----------------------

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1007 NO’LU SANDIK

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:112
(CHP)ATASOY BİLGİN:82
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:7
(DEVA)ENSAR BATURMAN:
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2
(YRP)DOĞAN AYDAL: 11
(SP)NURETTİN ÇELİK: 3
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 3
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
(TKP) AYDANER AKTAŞ: 1
(BTP) MUHARREM CAN: 2
GEÇERSİZ: 6

1010 NO’LU SANDIK

Kullanılması gereken oy 327

Kullanılan oy 249

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 110

(CHP)ATASOY BİLGİN: 103

(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 3

(DEVA)ENSAR BATURMAN: 2

(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 1

(YRP)DOĞAN AYDAL: 10

(SP)NURETTİN ÇELİK: 1

(EMEP)ARZU ERKAN:

(TİP)HAKAN KOÇAK:

(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:13

(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:

GEÇERSİZ: 5

----------------------

YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ

1012 NO’LU SANDIK
Seçmen sayısı
Açılan zarf 266
Kullanılan Oy: 263

AK PARTİ: 62
CHP:179
İYİParti:3
DEVA:
DEM: 1
YRP 2
SP 1
EMEP:
TİP: 3
ZAFER PARTİSİ: 5
HÜDAPAR
MEMLEKET: 1
SOL PARRTİ 1
TKP 1
GEÇERSİZ: 5

-----------------------------

2427 NO’LU SANDIK

CHP:184 
AKP: 60 
DEM:1 
İYİ:6 
ZAFER:9 
MEMLEKET:1
TİP:2
SAADET:3
YENİDEN REFAH:3
DSP:1
VATAN:1
EMEP:2
1 TANE GEÇERSİZ

----------------------

2296 NO’LU SANDIK
Kullanılan: 279
Geçerli: 267
Geçersiz: 0
Boş: 3
Tahir Büyükakın (AK Parti): 155
Atasoy Bilgin (CHP): 77
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 3
Doğan Aydal (YRP): 21
Nermin Tol (Zafer Partisi): 2
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 2
Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1

----------------------

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1006 NO’LU SANDIK

TAHİR BÜYÜKAKIN:73
ATASOY BİLGİN:94
GENCAY YILDIZTEKİN:3
ENSAR BATURMAN:1
HASAN ÖZGÜNEŞ:
DOĞAN AYDAL:16
NURETTİN ÇELİK:
ARZU ERKAL:
HAKAN KOÇAK:1
Nermin Tol:8

Kullanılması gereken oy : 325
Kullanılan oy: 240
Geçersiz: 1
Boş: 5

----------------------

1014 NO’LU SANDIK

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:103
(CHP)ATASOY BİLGİN:95
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:11
(DEVA)ENSAR BATURMAN:1
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ:4
(YRP)DOĞAN AYDAL: 3
(SP)NURETTİN ÇELİK: 2
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:12
(DP) MEHMET ŞAMİL DEVRİM: 1
(SOLP)İLKAY DENİZ TORUN YÜCE:1
(TKP)AYDANER AKTAŞ: 1

----------------------

ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU

2300 NO’LU SANDIK

Toplam: 268
Geçerli: 262
Geçersiz: 6
Tahir Büyükakın (AK Parti): 116
Atasoy Bilgin (CHP): 66
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):2
Doğan Aydal (YRP): 12
Nermin Tol (Zafer Partisi): 3
Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 3
Hasan Özgüneş (DEM Parti): 8
Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1
İsmail Ensar Baturman (DEVA):
Muharrem Can (BTP):
Ünal Karasağız (Memleket):
Atakan Daşdan (Millet Partisi): 1

2302 NO'LU Sandık

Tahir Büyükakın (AK Parti): 133

Atasoy Bilgin (CHP): 87

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 6

Doğan Aydal (YRP): 15

Nermin Tol (Zafer Partisi): 4

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5

Hasan Özgüneş (DEM Parti):

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP):

Ünal Karasağız (Memleket):1

Orhan Kadıoğlu (Vatan Partisi): 3

2301 NO'LU SANDIK

Geçerli: 278

Geçersiz: 9

Tahir Büyükakın (AK Parti): 173

Atasoy Bilgin (CHP): 54

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):5

Doğan Aydal (YRP): 13

Nermin Tol (Zafer Partisi): 19

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 10

Hasan Özgüneş (DEM Parti):

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP):

Ünal Karasağız (Memleket): 1

Mehmet Eşin (HÜDA-PAR): 2

2294 NO’LU SANDIK

Kullanılması gereken:355

Kullanılan oy: 279

Geçerli: 274

Geçersiz: 0

Boş: 5

Tahir Büyükakın (AK Parti): 140

Atasoy Bilgin (CHP): 78

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 6

Doğan Aydal (YRP): 14

Nermin Tol (Zafer Partisi): 13

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 13

Hasan Özgüneş (DEM Parti): 1

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA): 2

Muharrem Can (BTP): 2

Ünal Karasağız (Memleket): 3

Mehmet Eşin (HÜDA-PAR): 1

Aydaner Aktaş (TKP): 1

2293 NO’LU SANDIK

Geçerli: 253

Geçersiz:5

Boş: 5

Tahir Büyükakın (AK Parti): 128

Atasoy Bilgin (CHP): 91

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):4

Doğan Aydal (YRP): 16

Nermin Tol (Zafer Partisi): 5

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5

Hasan Özgüneş (DEM Parti):

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP): 1

Ünal Karasağız (Memleket):

Arzu Erkan (EMEP): 1

Murat Duran (ANAP): 2

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sandık, Büyükşehir, parti, İzmit, AK Parti

31 Mar 2024 - 19:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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