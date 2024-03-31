Büyükşehir başkanı kim olacak? İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları...

Süriye ÇATAK TEK - Muhammet Emin CAN - Yavuz SOLMAZ - Selda Hatun TAN

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gitti. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de sona erdi.

İŞTE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN İLK SONUÇLAR:

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1013 NO’LU SANDIK

Toplam seçmen: 321

Kullanılan oy: 236

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 100

(CHP)ATASOY BİLGİN: 89

(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 8

(DEVA)ENSAR BATURMAN:

(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2

(YRP)DOĞAN AYDAL: 11

(SP)NURETTİN ÇELİK: 4

(EMEP)ARZU ERKAN:

(TİP)HAKAN KOÇAK:

(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 14

(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:

(Memleket) Ünal Karasağız: 1

Vatan Partisi: 1

GEÇERSİZ: 6

----------------------

ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU

2296 NO’LU SANDIK

Kullanılan: 279

Geçerli: 267

Geçersiz: 0

Boş: 3

Tahir Büyükakın ( AK Parti): 155

Atasoy Bilgin (CHP): 77

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 3

Doğan Aydal (YRP): 21

Nermin Tol (Zafer Partisi): 2

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5

Hasan Özgüneş (DEM Parti): 2

Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1

----------------------

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1007 NO’LU SANDIK

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:112

(CHP)ATASOY BİLGİN:82

(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:7

(DEVA)ENSAR BATURMAN:

(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2

(YRP)DOĞAN AYDAL: 11

(SP)NURETTİN ÇELİK: 3

(EMEP)ARZU ERKAN:

(TİP)HAKAN KOÇAK:

(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 3

(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:

(TKP) AYDANER AKTAŞ: 1

(BTP) MUHARREM CAN: 2

GEÇERSİZ: 6

1010 NO’LU SANDIK

Kullanılması gereken oy 327

Kullanılan oy 249

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 110

(CHP)ATASOY BİLGİN: 103

(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 3

(DEVA)ENSAR BATURMAN: 2

(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 1

(YRP)DOĞAN AYDAL: 10

(SP)NURETTİN ÇELİK: 1

(EMEP)ARZU ERKAN:

(TİP)HAKAN KOÇAK:

(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:13

(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:

GEÇERSİZ: 5

----------------------

YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ

1012 NO’LU SANDIK

Seçmen sayısı

Açılan zarf 266

Kullanılan Oy: 263

AK PARTİ: 62

CHP:179

İYİParti:3

DEVA:

DEM: 1

YRP 2

SP 1

EMEP:

TİP: 3

ZAFER PARTİSİ: 5

HÜDAPAR

MEMLEKET: 1

SOL PARRTİ 1

TKP 1

GEÇERSİZ: 5

-----------------------------

2427 NO’LU SANDIK

CHP:184

AKP: 60

DEM:1

İYİ:6

ZAFER:9

MEMLEKET:1

TİP:2

SAADET:3

YENİDEN REFAH:3

DSP:1

VATAN:1

EMEP:2

1 TANE GEÇERSİZ

----------------------

2296 NO’LU SANDIK

Kullanılan: 279

Geçerli: 267

Geçersiz: 0

Boş: 3

Tahir Büyükakın (AK Parti): 155

Atasoy Bilgin (CHP): 77

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 3

Doğan Aydal (YRP): 21

Nermin Tol (Zafer Partisi): 2

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5

Hasan Özgüneş (DEM Parti): 2

Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1

----------------------

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

1006 NO’LU SANDIK

TAHİR BÜYÜKAKIN:73

ATASOY BİLGİN:94

GENCAY YILDIZTEKİN:3

ENSAR BATURMAN:1

HASAN ÖZGÜNEŞ:

DOĞAN AYDAL:16

NURETTİN ÇELİK:

ARZU ERKAL:

HAKAN KOÇAK:1

Nermin Tol:8

Kullanılması gereken oy : 325

Kullanılan oy: 240

Geçersiz: 1

Boş: 5

----------------------

1014 NO’LU SANDIK

(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:103

(CHP)ATASOY BİLGİN:95

(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:11

(DEVA)ENSAR BATURMAN:1

(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ:4

(YRP)DOĞAN AYDAL: 3

(SP)NURETTİN ÇELİK: 2

(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:12

(DP) MEHMET ŞAMİL DEVRİM: 1

(SOLP)İLKAY DENİZ TORUN YÜCE:1

(TKP)AYDANER AKTAŞ: 1

----------------------

ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU

2300 NO’LU SANDIK

Toplam: 268

Geçerli: 262

Geçersiz: 6

Tahir Büyükakın (AK Parti): 116

Atasoy Bilgin (CHP): 66

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):2

Doğan Aydal (YRP): 12

Nermin Tol (Zafer Partisi): 3

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 3

Hasan Özgüneş (DEM Parti): 8

Mahmut Hakan Koçak (TİP): 1

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP):

Ünal Karasağız (Memleket):

Atakan Daşdan (Millet Partisi): 1

2302 NO'LU Sandık

Tahir Büyükakın (AK Parti): 133

Atasoy Bilgin (CHP): 87

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 6

Doğan Aydal (YRP): 15

Nermin Tol (Zafer Partisi): 4

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5

Hasan Özgüneş (DEM Parti):

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP):

Ünal Karasağız (Memleket):1

Orhan Kadıoğlu (Vatan Partisi): 3

2301 NO'LU SANDIK

Geçerli: 278

Geçersiz: 9

Tahir Büyükakın (AK Parti): 173

Atasoy Bilgin (CHP): 54

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):5

Doğan Aydal (YRP): 13

Nermin Tol (Zafer Partisi): 19

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 10

Hasan Özgüneş (DEM Parti):

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP):

Ünal Karasağız (Memleket): 1

Mehmet Eşin (HÜDA-PAR): 2

2294 NO’LU SANDIK

Kullanılması gereken:355

Kullanılan oy: 279

Geçerli: 274

Geçersiz: 0

Boş: 5

Tahir Büyükakın (AK Parti): 140

Atasoy Bilgin (CHP): 78

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti): 6

Doğan Aydal (YRP): 14

Nermin Tol (Zafer Partisi): 13

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 13

Hasan Özgüneş (DEM Parti): 1

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA): 2

Muharrem Can (BTP): 2

Ünal Karasağız (Memleket): 3

Mehmet Eşin (HÜDA-PAR): 1

Aydaner Aktaş (TKP): 1

2293 NO’LU SANDIK

Geçerli: 253

Geçersiz:5

Boş: 5

Tahir Büyükakın (AK Parti): 128

Atasoy Bilgin (CHP): 91

Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti):4

Doğan Aydal (YRP): 16

Nermin Tol (Zafer Partisi): 5

Nurettin Çelik (Saadet Partisi): 5

Hasan Özgüneş (DEM Parti):

Mahmut Hakan Koçak (TİP):

İsmail Ensar Baturman (DEVA):

Muharrem Can (BTP): 1

Ünal Karasağız (Memleket):

Arzu Erkan (EMEP): 1

Murat Duran (ANAP): 2

Kaynak: Haber Merkezi