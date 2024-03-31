İzmit’te oy sayımında kavga çıktı

İzmit’te, İzmit Ortaokulu’nda oyların sayımı sırasında kavga çıktı. İddiaya göre 1293 nolu sandıkta bir vatandaşın itirazı sonrası başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenler tepki gösteren kişiyi hemen uzaklaştırdı. Koridorlar tarafların tepkileriyle inlerken, okulda bulunan polisler müdahalede bulunarak tarafları sakinleştirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - HİZMET AŞKI İLE YANIYOR ARKADAŞLAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.