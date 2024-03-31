Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
31 Mar 2024 - 18:38- Perde Arkası G:

Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Yuvam Akarca Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl 14 Nisan’da Akik Sokak’ta bulunan istinat duvarı yıkıldı ve 32 dairede yaşayan insanlar tahliye edildi. İki binanın istinat duvarına bakan odalarının yıkılmasına neden olan çökmenin ardından Yuvam Akarca bölgesindeki istinat duvarları ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir mask
Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir
Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstinat duvarlarının ruhsatı olmadığı ve duvarların uygun malzemeler kullanılarak yapılmadığı ortaya çıktı. Ancak bu bölgenin bir üst yapı yönetiminin olması nedeniyle İzmit ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanlara direk müdahale etme hakkı yok. Bu nedenle ancak olası bir kazada müdahale ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da büyük bir korku içinde yaşıyor.

Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir

Yuvam Akarca 1. Ada’nın istinat duvarı ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşların ciddi endişeleri var. İstinat duvarına bakım yapılması gerektiğini söyleyen bölge sakinleri, “Duvarın demirleri çıkmış ve demirlerin tamamı aşınmış. Aynı zamanda derin yarıklar da oluşmaya başladı. Olası büyük bir sağanak yağışta duvar çökebilir. Gerçekten büyük endişe içinde yaşıyoruz. Akarca Mahalle Muhtarı, İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Yeni bir felaket yaşanmadan önlem alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir

# Büyükşehir, yeni, VAR, İzmit

31 Mar 2024 - 18:38 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

1.ada Başkanı - Günaydın,ada başkanı olarak 10 ay önce belediyeye müracatım var,gelip bakıp gittiler...Mahalleye sahip çıkan yok.Barbaros Hayrettin Paşa caddesi su gideri yok,birinci adaya akıyor...

Belediye (isu) kayıtlarına baksın,müracatımı görecektir. Hayırlı işler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 07:37
01

Gerçekler - Buralar ne zmn yapılmış ona bakılmalı ve zaten izmit belediyesi her konuda elinden geleni yapıyor ve yapacaktır eminim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 06:23
03

1.ada Başkanı - @Gerçekler 01 nolu yoruma cevabı: Bilmeden yorum yapmayın.Caddenin yağmur suyu nereye akıyor biliyor musun?Suyun gideri yok,caddede toplanıyor,ve istinat duvarına boruyla yaya kaldırımın altından istinat duvarına akıtılıyor.Büyük bir alt yapı projesi uygulanmış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:28
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Orman haftasında 750 ağaç diktiler mask
Orman haftasında 750 ağaç diktiler
Hüseyin Balkaya 5’inci kez KOMESKOM’un başkanı mask
Hüseyin Balkaya 5’inci kez KOMESKOM’un başkanı
Karaağaç Camii Derneği geleneği bozmadı mask
Karaağaç Camii Derneği geleneği bozmadı
Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor mask
Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor
Medar’da doçentlik kutlaması mask
Medar’da doçentlik kutlaması
“Kent kart cihazlarının geri vermediği parayı nasıl alabilirim” mask
“Kent kart cihazlarının geri vermediği parayı nasıl alabilirim”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL