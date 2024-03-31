Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir

İstinat duvarlarının ruhsatı olmadığı ve duvarların uygun malzemeler kullanılarak yapılmadığı ortaya çıktı. Ancak bu bölgenin bir üst yapı yönetiminin olması nedeniyle İzmit ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanlara direk müdahale etme hakkı yok. Bu nedenle ancak olası bir kazada müdahale ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da büyük bir korku içinde yaşıyor.

Yuvam Akarca 1. Ada’nın istinat duvarı ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşların ciddi endişeleri var. İstinat duvarına bakım yapılması gerektiğini söyleyen bölge sakinleri, “Duvarın demirleri çıkmış ve demirlerin tamamı aşınmış. Aynı zamanda derin yarıklar da oluşmaya başladı. Olası büyük bir sağanak yağışta duvar çökebilir. Gerçekten büyük endişe içinde yaşıyoruz. Akarca Mahalle Muhtarı, İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Yeni bir felaket yaşanmadan önlem alınmasını talep ediyoruz” dedi.