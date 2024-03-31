Yuvam Akarca’da istinat duvarı çökebilir

İstinat duvarlarının ruhsatı olmadığı ve duvarların uygun malzemeler kullanılarak yapılmadığı ortaya çıktı. Ancak bu bölgenin bir üst yapı yönetiminin olması nedeniyle İzmit ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanlara direk müdahale etme hakkı yok. Bu nedenle ancak olası bir kazada müdahale ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da büyük bir korku içinde yaşıyor.
Yuvam Akarca 1. Ada’nın istinat duvarı ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşların ciddi endişeleri var. İstinat duvarına bakım yapılması gerektiğini söyleyen bölge sakinleri, “Duvarın demirleri çıkmış ve demirlerin tamamı aşınmış. Aynı zamanda derin yarıklar da oluşmaya başladı. Olası büyük bir sağanak yağışta duvar çökebilir. Gerçekten büyük endişe içinde yaşıyoruz. Akarca Mahalle Muhtarı, İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Yeni bir felaket yaşanmadan önlem alınmasını talep ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
1.ada Başkanı - Günaydın,ada başkanı olarak 10 ay önce belediyeye müracatım var,gelip bakıp gittiler...Mahalleye sahip çıkan yok.Barbaros Hayrettin Paşa caddesi su gideri yok,birinci adaya akıyor...
Belediye (isu) kayıtlarına baksın,müracatımı görecektir. Hayırlı işler
Gerçekler - Buralar ne zmn yapılmış ona bakılmalı ve zaten izmit belediyesi her konuda elinden geleni yapıyor ve yapacaktır eminim..
1.ada Başkanı - Bilmeden yorum yapmayın.Caddenin yağmur suyu nereye akıyor biliyor musun?Suyun gideri yok,caddede toplanıyor,ve istinat duvarına boruyla yaya kaldırımın altından istinat duvarına akıtılıyor.Büyük bir alt yapı projesi uygulanmış.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.