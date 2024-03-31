Karaağaç Camii Derneği geleneği bozmadı

Dernek yöneticileri Mustafa Demiray ve İbrahim Gündaş öncülüğünde Yeşilova Muhtarı Ali Filiz ve Gündoğdu Muhtarı Çetin Ersoy’un katkıları ile gerçekleştirilen iftar programında cami hocaları Yusuf Demiray ve İsmail Kocabıyık’ın duaları ile program başladı. İftara caminin çevresinde yaşayan vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri katıldı. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen iftarın bundan sonraki yıllarda da devam edeceği mesajı verildi.