Hüseyin Balkaya 5’inci kez KOMESKOM’un başkanı

Toplam 62 üyesi bulunan derneğin 22. Olağan Genel Kurulu’na üyeler geniş katılım sağladı. Dernek lokalindeki kongrenin divan başkanlığını, aynı zamanda dernek üyesi olan CHP eski İl Başkanı Yalçın Kuşkan yaptı. Başkan Hüseyin Balkaya tarafından yönetim ve denetim kurulu raporları okunurken, raporlar üyeler tarafından da kabul edildi.
Yeni seçilen yönetimde Balkaya ile birlikte Mehmet Ali Akdoğan, Hasan Laçin, Haldun Akçay, Tahsin Can Kuşkan, Eyüp Doğan ve Serhat Kabadayı görev yapacak.
Derneğin Denetim Kurulu’nda Ali Demir, Ahmet Baran Kılıçkap, ve Osman Deniz; Disiplin Kurulu’nda Yalçın Kuşkan, Serkan Akbulut ve Ahmet Doğan; Federasyon Delege Listesi’nde ise Hüseyin Balkaya, M. Ali Akdoğan, Rafet Kabadayı ve Recep Kahraman yer aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kavaklılı - işini layıkıyla yapan herkes baş tacıdır...Rabbim utandırmasın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.