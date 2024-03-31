Hüseyin Balkaya 5’inci kez KOMESKOM’un başkanı

Toplam 62 üyesi bulunan derneğin 22. Olağan Genel Kurulu’na üyeler geniş katılım sağladı. Dernek lokalindeki kongrenin divan başkanlığını, aynı zamanda dernek üyesi olan CHP eski İl Başkanı Yalçın Kuşkan yaptı. Başkan Hüseyin Balkaya tarafından yönetim ve denetim kurulu raporları okunurken, raporlar üyeler tarafından da kabul edildi.

Yeni seçilen yönetimde Balkaya ile birlikte Mehmet Ali Akdoğan, Hasan Laçin, Haldun Akçay, Tahsin Can Kuşkan, Eyüp Doğan ve Serhat Kabadayı görev yapacak.

Derneğin Denetim Kurulu’nda Ali Demir, Ahmet Baran Kılıçkap, ve Osman Deniz; Disiplin Kurulu’nda Yalçın Kuşkan, Serkan Akbulut ve Ahmet Doğan; Federasyon Delege Listesi’nde ise Hüseyin Balkaya, M. Ali Akdoğan, Rafet Kabadayı ve Recep Kahraman yer aldı.