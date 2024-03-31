Orman haftasında 750 ağaç diktiler

750 sahil çamı fidanının toprakla buluştuğu etkinlik İzmit Kaymakamlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Yahya Kaptan İlkokulu ve Ortaokulu, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi ve Doğu Marmara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (DOSTKAD) işbirliğiyle düzenlendi. Etkinliğe İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali ile birlikte Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden toplamda 80 öğrencinin yanı sıra Şehit Ümit Balkan İlkokulu, Kocaeli Bilnet İlkokulu ve Kartepe İstasyon İlkokulu’nun öğrenciyle öğretmenleri katıldı.