100 yaşındaki Fadime nine, oy vermeye oğlunun sırtında gitti

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköyünde 321 seçmen 1027 nolu sandıkta oy kullanmaya gitti. 100 yaşındaki Fadime Yılmaz da oğlu Lütfi Yılmaz’ın sırtında sandığa gitti.
10 gün önce düşerek sağ bileğini çatlatan Fadime Yılmaz, alçılı koluna rağmen oy kullanmaya geldi. Kolunun acısına rağmen sandığa giderek oyunu kullandı.
Köyün 93 ve 91 yaşındaki iki seçmeni de sandığa giderek oyunu kullandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.