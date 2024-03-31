Türkiye genelinde partilerin oy oranı

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Saat 20.05 itibarıyla sandıkların yüzde 23,52’si açıldı, oyların sayımı sürüyor.

Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

AK Parti: % 39,4

CHP: % 38,1

DEM: % 5,2

YRP: %4,3

İYİ Parti: %3,2

MHP: %3,0

Zafer: %0,9

SP: %0,7

Kaynak: HABER MERKEZİ