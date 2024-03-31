Seçime katılım düşük kaldı

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklar açılmaya başladı. Yurt genelinde oy sayımı devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener'in yayın yasağının kaldırılmasını açıklamasının ardından ilk veriler gelmeye başladı.
İlk gelen verilere göre sandıkların yüzde 12,59'unun açıldığı açıklandı. Çoğu ilde sürpriz sonuçlar yurttaşların dikkatinden kaçmadı.
Katılım oranı ise saat 19:31 itibari ile yüzde 71,68 olarak ölçüldü. Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.
Katılımın ilk verilere göre düşük olmasının sebebi olarak üniversite öğrencilerin sınav takvimi ve bazı yurttaşların seçimi boykot ettiği tahmin ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tarafsız - Ramazan ayı da olması etkiledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.