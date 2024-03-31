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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
31 Mar 2024 - 20:53- Gündem G:

Seçime katılım düşük kaldı

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Yurt genelinde yurttaşlar bugün sandığa gitti. 17:00 itibari ile sandıkların kapanmasının ardından sayımlar başladı. İlk sonuçlara göre katılımın az olması dikkat çekti.

Seçime katılım düşük kaldı mask
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31 Mart yerel seçimlerinde sandıklar açılmaya başladı. Yurt genelinde oy sayımı devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in yayın yasağının kaldırılmasını açıklamasının ardından ilk veriler gelmeye başladı.

İlk gelen verilere göre sandıkların yüzde 12,59'unun açıldığı açıklandı. Çoğu ilde sürpriz sonuçlar yurttaşların dikkatinden kaçmadı.

Katılım oranı ise saat 19:31 itibari ile yüzde 71,68 olarak ölçüldü. Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.

Katılımın ilk verilere göre düşük olmasının sebebi olarak üniversite öğrencilerin sınav takvimi ve bazı yurttaşların seçimi boykot ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

31 Mar 2024 - 20:53 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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