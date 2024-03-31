Tahir Büyükakın kimdir?

DANIŞMANLIKTAN BAŞKANLIĞA

2002 yılında KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 Haziran ayında atandığı Bilecik Valiliği görevini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü.

31 Mart 2019’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Tahir Büyükakın, Doç. Dr. Figen Büyükakın ile evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: Bülten