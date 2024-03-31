Şener Söğüt kimdir?

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. İGDAŞ ve İZGAZ’da yöneticilik yaptı. AK Parti Körfez kurucu üyesi, çeşitli kademelerde görev yaptı. 31 Mart 2019’da Körfez Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.