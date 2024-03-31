Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimi halen devam etmekte. 25-26-27. Dönem CHP’den Kocaeli Milletvekili seçildi. Komisyonlarda görev yaptı, TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. 31 Mart 2019’da İzmit Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 1 çocuk annesi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Körfez - Izmit eski izmit i muhafaza et .Bir daha seçim alamazsın.
Misafir - Hayırlı olsun.Başarılar dilerim
Avrupa Ganoz Lu. - Sayın Başkanım. Hayırlı olsun. Tebrikler. Daima ileri. Daima yükseğe.
Mehmet - Sayın Fatma başkanım yolunuz açık olsun dileklerimle başarılarınızın devamını diliyorum
Ki̇yasetti̇n Yoldaş - SAYİN BAŞKANIM HAYIRLI OLSUN İNŞAALLAH YENİDEN SEÇİLMENİZ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ YÜCE RABBİM DEN BAŞARILAR DİLİYORUM
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.