İYİ Parti'de gözler Çayırova ve Gebze’de

Yerel seçimlere hür ve müstakil olarak girmeyi tercih eden İYİ Parti'de seçim sonuçları yakından takip ediliyor. İl Başkanı Nusret Acur, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, partili pek çok isim seçim sonuçlarını Gebze ve Çayırova'daki seçim koordinasyon merkezinde takip ediyor.
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda ise başta İYİ Parti İl Seçim İşleri Başkanı Burak Altan, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Met ve teşkilattan isimler seçim sonuçlarını izliyor. Altan ve Met şu an için bir açıklama yapmanın doğru olmadığını, başta Çayırova olmak üzere kentin batı yakasındaki bazı ilçelerin partileri için önemli olduğunu belirtti. İki isim seçimden ilçe belediyesi kazanılması halinde parti olarak bir açıklama yapılacağını ve program düzenlenebileceğini ifade etti.
Yerel seçimlere hür ve müstakil olarak girmeyi tercih eden İYİ Parti'de seçim sonuçları yakından takip ediliyor. İl Başkanı Nusret Acur, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, partili pek çok isim seçim sonuçlarını Gebze ve Çayırova'daki seçim koordinasyon merkezinde takip ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.