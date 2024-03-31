İYİ Parti'de 31 Mart depremi! Görevini bıraktı, Akşener'i istifaya davet etti

Yerel seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken Bilge Yılmaz İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayarak, Meral Akşener'e istifa çağrısında bulundu.
"Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" diyen Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.
Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.